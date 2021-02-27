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У київській поліції 6 років
платили зарплату «мертвим душам»

У київській поліції 6 років платили зарплату «мертвим душам»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 17:01

У київській поліції 6 років платили зарплату «мертвим душам»

Пропонуємо до обговорення:
У поліції Київської області шість років нараховували заробітну плату підставним особам

Дивися повний текст У київській поліції 6 років платили зарплату «мертвим душам».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 17:01

тільки бухгалтера притягнули?
5kopiyok
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