У поліції Київської області шість років нараховували заробітну плату підставним особам
Дивися повний текст У київській поліції 6 років платили зарплату «мертвим душам».
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Додано: Чет 18 бер, 2021 17:01
У київській поліції 6 років платили зарплату «мертвим душам»
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Дивися повний текст У київській поліції 6 років платили зарплату «мертвим душам».
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