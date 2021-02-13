Про це йдеться в статті Економічної правди.
Дивися повний текст У «Слузі народу» розробили реформу, яка прибере маршрутки з вулиць.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 18:08
У «Слузі народу» розробили реформу, яка прибере...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Слузі народу» розробили реформу, яка прибере маршрутки з вулиць.
Додано: Чет 18 бер, 2021 18:08
Интересно кто даст денег на бесплатный транспорт, и за счет чего отдовать, очередной иванушка-дурачек
Додано: Чет 18 бер, 2021 19:01
Тот же коррупционный механизм только "в профиль".Полный бред.Чтобы подавать подобные инновации ,нужно в первую очередь быть специалистом в этой области.
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