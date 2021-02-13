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У «Слузі народу» розробили
реформу, яка прибере...

У «Слузі народу» розробили реформу, яка прибере...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 18:08

У «Слузі народу» розробили реформу, яка прибере...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в статті Економічної правди.

Дивися повний текст У «Слузі народу» розробили реформу, яка прибере маршрутки з вулиць.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 18:08

Интересно кто даст денег на бесплатный транспорт, и за счет чего отдовать, очередной иванушка-дурачек
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 18:46

Полный бред, в нашей стране не взлетит.
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 19:01

Тот же коррупционный механизм только "в профиль".Полный бред.Чтобы подавать подобные инновации ,нужно в первую очередь быть специалистом в этой области.
sena_2008atp
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