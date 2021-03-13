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Україна цьогоріч може залучити
$5 мільярдів інвестицій —...

Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 20:56

Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій —...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінекономіки сподіваються, що Україна у 2021 році залучить 5 млрд дол. інвестицій.

Дивися повний текст Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій — Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 20:56

Ну да . В этом году может.... традиционно "инвестирут"-грабят через ОВГЗ, а летом начнётся дерибан земли....Упаси Господь от таких "инвестиций" :-(
finuser382
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