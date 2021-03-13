У Мінекономіки сподіваються, що Україна у 2021 році залучить 5 млрд дол. інвестицій.
Дивися повний текст Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій — Мінекономіки.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 20:56
Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій —...
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Дивися повний текст Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій — Мінекономіки.
Додано: Чет 18 бер, 2021 20:56
Ну да . В этом году может.... традиционно "инвестирут"-грабят через ОВГЗ, а летом начнётся дерибан земли....Упаси Господь от таких "инвестиций" :-(
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