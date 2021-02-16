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Використання електрошокера:
Раді рекомендують не...

Використання електрошокера: Раді рекомендують не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 22:05

Використання електрошокера: Раді рекомендують не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Дивися повний текст Використання електрошокера: Раді рекомендують не розширювати повноваження поліції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 22:05

Під мудрим керівництвом Авакова Україна швидкими темпами перетворюється на поліцейську державу. Фінанси на поліцію виділяються охочіше, ніж на військо. Армія поліцаїв зростає. Вони мають дедалі більше прав і можливостей карати, краще озброєні і забезпечені. Чим це закінчиться?
tapack0wal
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