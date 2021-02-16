Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.
Дивися повний текст Використання електрошокера: Раді рекомендують не розширювати повноваження поліції.
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Додано: Чет 18 бер, 2021 22:05
Використання електрошокера: Раді рекомендують не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Використання електрошокера: Раді рекомендують не розширювати повноваження поліції.
Додано: Чет 18 бер, 2021 22:05
Під мудрим керівництвом Авакова Україна швидкими темпами перетворюється на поліцейську державу. Фінанси на поліцію виділяються охочіше, ніж на військо. Армія поліцаїв зростає. Вони мають дедалі більше прав і можливостей карати, краще озброєні і забезпечені. Чим це закінчиться?
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