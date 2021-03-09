Злочинну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції.
Дивися повний текст «Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили приватну лабораторію (фото).
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Додано: Чет 18 бер, 2021 22:51
«Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили...
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Дивися повний текст «Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили приватну лабораторію (фото).
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