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«Липові» довідки з тестом на
COVID-19: у Києві викрили...

«Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 22:51

«Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили...

Пропонуємо до обговорення:
Злочинну схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції.

Дивися повний текст «Липові» довідки з тестом на COVID-19: у Києві викрили приватну лабораторію (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 22:51

Ну за статистикою більшість з цих довідок були правдивими :)
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