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У Viber з’явилася ще одна
корисна функція з Telegram

У Viber з’явилася ще одна корисна функція з Telegram
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 23:50

У Viber з’явилася ще одна корисна функція з Telegram

Пропонуємо до обговорення:
Популярний в Україні месенджер Viber отримав невелике оновлення. Крім виправлення помилок та покращення загальної продуктивності, було додано ще одну функцію, яка вже давно використовується в месенджері Telegram.

Дивися повний текст У Viber з’явилася ще одна корисна функція з Telegram.
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 23:50

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