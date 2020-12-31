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Страхування дітей: що потрібно
врахувати (інфографіка)

Страхування дітей: що потрібно врахувати (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:13

Страхування дітей: що потрібно врахувати (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви плануєте оформити медичну страховку на своїх дітей, потрібно врахувати деякі нюанси.

Дивися повний текст Страхування дітей: що потрібно врахувати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:13

нужно учесть, что вас кинут как и 30 лет назад
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