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Де в Україні посилюють
карантин: міста і регіони

Де в Україні посилюють карантин: міста і регіони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 08:56

Де в Україні посилюють карантин: міста і регіони

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршилася.

Дивися повний текст Де в Україні посилюють карантин: міста і регіони.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 08:56

а Житомир? )
vitaliy_grinchishin
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