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Для авторизації в «Дїї»
буде достатньо прикласти...

Для авторизації в «Дїї» буде достатньо прикласти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 10:15

Для авторизації в «Дїї» буде достатньо прикласти...

Пропонуємо до обговорення:
Мінціфри впроваджує в додатку Дія безконтактну технологію NFC, завдяки якій можна буде докласти ID-паспорт до телефону і авторизуватися в додатку без BankID НБУ.

Дивися повний текст Для авторизації в «Дїї» буде достатньо прикласти ID-паспорт до телефону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 10:15

тоесть теперь если в метро или маршрутке ктото случайно прислонился, то можно ожидать утечки всей приватной информации, а то и оформления кредита?

Как отказаться от такой "медвежьей услуги"?
Амвросий
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