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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 бер, 2021 10:15
Пропонуємо до обговорення:
Мінціфри впроваджує в додатку Дія безконтактну технологію NFC, завдяки якій можна буде докласти ID-паспорт до телефону і авторизуватися в додатку без BankID НБУ.
Дивися повний текст Для авторизації в «Дїї» буде достатньо прикласти ID-паспорт до телефону
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 10:15
тоесть теперь если в метро или маршрутке ктото случайно прислонился, то можно ожидать утечки всей приватной информации, а то и оформления кредита?
Как отказаться от такой "медвежьей услуги"?
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Амвросий
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