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Тариф на електроенергію в
цьому році планують змінити

Тариф на електроенергію в цьому році планують змінити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 11:36

Тариф на електроенергію в цьому році планують змінити

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на електроенергію в Україні не будуть міняти з 1 квітня — він залишиться на рівні 1,68 грн / кВт-год.

Дивися повний текст Тариф на електроенергію в цьому році планують змінити.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 11:36

Взагалі на ринку гуртовим покупцям роблять знижку, купляєш більше - платиш менше за одиницю товару.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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