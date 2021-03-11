Тариф на електроенергію в Україні не будуть міняти з 1 квітня — він залишиться на рівні 1,68 грн / кВт-год.
Дивися повний текст Тариф на електроенергію в цьому році планують змінити.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 11:36
Тариф на електроенергію в цьому році планують змінити
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Дивися повний текст Тариф на електроенергію в цьому році планують змінити.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 11:36
Взагалі на ринку гуртовим покупцям роблять знижку, купляєш більше - платиш менше за одиницю товару.
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