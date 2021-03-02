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Для столичних водіїв створили
онлайн-мапу з позначеними...

Для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначеними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:02

Для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначеними...

Пропонуємо до обговорення:
Переглянути столичні паркомайданчики, де працюють шахраї, можна онлайн.

Дивися повний текст Для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначеними нелегальними парковками.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:02

Смешно, что власть имеет информацию о нелегальных парковках и даже создает ресурсы с информацией о них, но предпринять ничего не может. Как всегда, все должны делать активисты.
sich
 
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