Переглянути столичні паркомайданчики, де працюють шахраї, можна онлайн.
Дивися повний текст Для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначеними нелегальними парковками.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:02
Для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначеними...
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Дивися повний текст Для столичних водіїв створили онлайн-мапу з позначеними нелегальними парковками.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:02
Смешно, что власть имеет информацию о нелегальных парковках и даже создает ресурсы с информацией о них, но предпринять ничего не может. Как всегда, все должны делать активисты.
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