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Степанов розповів, чи
запровадять в Україні...

Степанов розповів, чи запровадять в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:13

Степанов розповів, чи запровадять в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр сказав в ефірі ТСН.

Дивися повний текст Степанов розповів, чи запровадять в Україні загальнонаціональний локдаун.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:13

Этот имбецил сейчас проталкивает закон об ответственности Украины (налогоплательщиков) перед пострадавшими от вакцинации в Украине. То есть не производитель отвечает, и не тот, кто его выбрал и даже не тот, кто в схеме, а сами "кролики".
Иначе тренироваться на нас нет желающих.
Хочу услышать псевдо дебилов на этом сайте, кто голосовал за этот люмпен, в виде слуг.
astatempo
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