Про це міністр сказав в ефірі ТСН.
Дивися повний текст Степанов розповів, чи запровадять в Україні загальнонаціональний локдаун.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:13
Степанов розповів, чи запровадять в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов розповів, чи запровадять в Україні загальнонаціональний локдаун.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:13
Этот имбецил сейчас проталкивает закон об ответственности Украины (налогоплательщиков) перед пострадавшими от вакцинации в Украине. То есть не производитель отвечает, и не тот, кто его выбрал и даже не тот, кто в схеме, а сами "кролики".
Иначе тренироваться на нас нет желающих.
Хочу услышать псевдо дебилов на этом сайте, кто голосовал за этот люмпен, в виде слуг.
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