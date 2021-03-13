RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна може залишитися в
«зимовому» часі - схвалено...

Україна може залишитися в «зимовому» часі - схвалено...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:51

Україна може залишитися в «зимовому» часі - схвалено...

Пропонуємо до обговорення:
Всього комітет розглянув 55 правок нардепів і врахував 25 з них.

Дивися повний текст Україна може залишитися в «зимовому» часі - схвалено законопроєкт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93001
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:51

Кошмаррр, летом светать будет чуть бы не 3ч ночи , а закат по максимуму в 20:30! У них там мозги есть?
Raymond
 
Повідомлень: 920
З нами з: 16.12.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:12

  Raymond написав:Кошмаррр, летом светать будет чуть бы не 3ч ночи , а закат по максимуму в 20:30! У них там мозги есть?

А Вы предлагаете оставить летнее время? тогда зимой будет светать после 8:00... Практически вся Украина находится во втором географическом часовом поясе UTC+2(кроме ЛДНР UTC+3 и Закарпатья UTC+1). И время UTC+2 это наше зимнее время. Наше летнее время UTC+3. Уже была один раз в нас отмена перевода стрелок. Только ввиду того, что у большинства депутатов ВР тогда было реального образования - 9 классов, а остальное все куплено, то они тогда оставили UTC+3 для всей страны. Но им указали какие они "умные", и закон быстренько отменили.
XsanyaX
 
Повідомлень: 69
З нами з: 28.02.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:23

XsanyaX, да лучше пускай зимой светает позже, чем летом - темнее раньше. А на счет того что большая часть страны находится в UTC +2 - так если посмотреть на карту часовых поясов, то там такие зигзаги можно увидеть что ой-ой.
RomanTik
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9463 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:29

  XsanyaX написав:
  Raymond написав:Кошмаррр, летом светать будет чуть бы не 3ч ночи , а закат по максимуму в 20:30! У них там мозги есть?

А Вы предлагаете оставить летнее время?

А разве там было написано предложение летнего времени?
Что тут сказать. Умалишенные нами правят.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Амвросий, mikola963 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій —...
R2 » Чет 18 бер, 2021 20:56
2 137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 11:27
livs375
ЄС може обмежити прокачування газу в обхід України
R2 » Чет 18 бер, 2021 15:32
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 19:12
warlamp
Україна планує перейти на «зелену» енергію до 2050 року 1, 2, 3
R2 » П'ят 12 бер, 2021 09:54
20 1719
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 21:55
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31374)
19.03.2021 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.