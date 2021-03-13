Всього комітет розглянув 55 правок нардепів і врахував 25 з них.
Дивися повний текст Україна може залишитися в «зимовому» часі - схвалено законопроєкт.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:51
Україна може залишитися в «зимовому» часі - схвалено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може залишитися в «зимовому» часі - схвалено законопроєкт.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 12:51
Кошмаррр, летом светать будет чуть бы не 3ч ночи , а закат по максимуму в 20:30! У них там мозги есть?
Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:12
А Вы предлагаете оставить летнее время? тогда зимой будет светать после 8:00... Практически вся Украина находится во втором географическом часовом поясе UTC+2(кроме ЛДНР UTC+3 и Закарпатья UTC+1). И время UTC+2 это наше зимнее время. Наше летнее время UTC+3. Уже была один раз в нас отмена перевода стрелок. Только ввиду того, что у большинства депутатов ВР тогда было реального образования - 9 классов, а остальное все куплено, то они тогда оставили UTC+3 для всей страны. Но им указали какие они "умные", и закон быстренько отменили.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:23
XsanyaX, да лучше пускай зимой светает позже, чем летом - темнее раньше. А на счет того что большая часть страны находится в UTC +2 - так если посмотреть на карту часовых поясов, то там такие зигзаги можно увидеть что ой-ой.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:29
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