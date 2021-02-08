Про це з посиланням на джерело в урядових колах повідомляє німецька газета Handelsblatt.
Дивися повний текст Німеччина готова обміняти добудову «Північного потоку-2» на інвестиції в Україну.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:47
Німеччина готова обміняти добудову «Північного потоку-2»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина готова обміняти добудову «Північного потоку-2» на інвестиції в Україну.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:48
Новость немного рановато опубликована, 1 апреля несколько позже. Германия всегда мечтала хоть кому-то оплачивать транзит, а не получать напрямую дешевле :-)
Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:37
Краще б запропонували обміняти на частину німецької території, площею еквівалентною території Криму.
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