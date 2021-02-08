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Німеччина готова обміняти
добудову «Північного потоку-2»...

Німеччина готова обміняти добудову «Північного потоку-2»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:47

Німеччина готова обміняти добудову «Північного потоку-2»...

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на джерело в урядових колах повідомляє німецька газета Handelsblatt.

Дивися повний текст Німеччина готова обміняти добудову «Північного потоку-2» на інвестиції в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 13:48

Новость немного рановато опубликована, 1 апреля несколько позже. Германия всегда мечтала хоть кому-то оплачивать транзит, а не получать напрямую дешевле :-)
finuser382
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:37

Краще б запропонували обміняти на частину німецької території, площею еквівалентною території Криму.
Rainbow
 
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