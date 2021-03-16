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ВС України відкрив провадження за позовом китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд України відкрив провадження за позовом китайських компаній-акціонерів "Мотор Січ", в якому вони вимагають скасувати Укази Президента України від 28 і 29 січня 20201 р про введення санкцій з блокуванням активів і забороною на в'їзд в країну керівникам компаній з КНР.
Дивися повний текст ВС України відкрив провадження за позовом китайських інвесторів «Мотор Січ», які оскаржують санкції
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:40
Это все из-за Богуслаева.... Мог бы распилить Мотор Сич на металлолом как сделали другие красные директора и никто бы его не вспомнил бы злым словом. Так нет же он сохранил производство на нашу голову и теперь иск к Украине 3,5 млрд т.е по 100 долларов на каждого украинца и еще ссора с китайцами.
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