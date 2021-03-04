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Уряд відстежуватиме
ціни на продовольство

Уряд відстежуватиме ціни на продовольство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 15:33

Уряд відстежуватиме ціни на продовольство

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Уряд відстежуватиме ціни на продовольство.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 15:33

а толк с их отслеживания какой?
blueiceua
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