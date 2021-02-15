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Водії зможуть заробляти на
порушниках ПДР — Геращенко

Водії зможуть заробляти на порушниках ПДР — Геращенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 15:59

Водії зможуть заробляти на порушниках ПДР — Геращенко

Пропонуємо до обговорення:
Законослухняні водії зможуть заробляти на злісних порушниках правил дорожнього руху.

Дивися повний текст Водії зможуть заробляти на порушниках ПДР — Геращенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 15:59

Про 10% - идея отличная, но что-то верится с трудом, что сделают...
N0mad
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