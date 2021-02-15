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Водії зможуть заробляти на порушниках ПДР — Геращенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 15:59
Пропонуємо до обговорення:
Законослухняні водії зможуть заробляти на злісних порушниках правил дорожнього руху.
Дивися повний текст Водії зможуть заробляти на порушниках ПДР — Геращенко
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 15:59
Про 10% - идея отличная, но что-то верится с трудом, что сделают...
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