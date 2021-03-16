Про це розповів голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос.
Дивися повний текст Податки на посилки українцям пропонують платити за новими правилами.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:12
Податки на посилки українцям пропонують платити за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податки на посилки українцям пропонують платити за новими правилами.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:12
"В Верховной Раде рассматривают возможность увеличить стоимость международной посылки, за которую не нужно платить налоги, с 150 до 200 евро (законопроект №4278)"
Журналисты не знают даже, что нынешний порог - это 100 евро. До 150 его должен был поднимать этот самый, ещё не принятый, №4278 в его первой редакции. А про 200 уже никто ничего не рассматривает. Если почитать
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