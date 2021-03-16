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Податки на посилки українцям
пропонують платити за...

Податки на посилки українцям пропонують платити за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:12

Податки на посилки українцям пропонують платити за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос.

Дивися повний текст Податки на посилки українцям пропонують платити за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:12

"В Верховной Раде рассматривают возможность увеличить стоимость международной посылки, за которую не нужно платить налоги, с 150 до 200 евро (законопроект №4278)"
Журналисты не знают даже, что нынешний порог - это 100 евро. До 150 его должен был поднимать этот самый, ещё не принятый, №4278 в его первой редакции. А про 200 уже никто ничего не рассматривает. Если почитать сравнительную таблицу, то там тьма вариаций на что изменить число 150 (от 120 до 500) и на всех "Відхилено".
moveton
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