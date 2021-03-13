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За яких умов Україна скасує
мораторій на експорт «кругляка»

За яких умов Україна скасує мораторій на експорт «кругляка»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:44

За яких умов Україна скасує мораторій на експорт «кругляка»

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що торгівля з ЄС буде можлива тільки при прозорі механізми.

Дивися повний текст За яких умов Україна скасує мораторій на експорт «кругляка».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:44

К сожалению пока существует евро и доллар Карпаты будут рубать,даже при запрете импорта Ikea активно пользуется нашей древесиной а также десятки других производителей, можно представить что будет когда снимут запрет на импорт,к этому всему возьмём европейские цены на газ когда народ стал активно топить дровами превращая страну в пустыню..
livs375
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