Він зазначив, що торгівля з ЄС буде можлива тільки при прозорі механізми.
Дивися повний текст За яких умов Україна скасує мораторій на експорт «кругляка».
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:44
За яких умов Україна скасує мораторій на експорт «кругляка»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За яких умов Україна скасує мораторій на експорт «кругляка».
Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:44
К сожалению пока существует евро и доллар Карпаты будут рубать,даже при запрете импорта Ikea активно пользуется нашей древесиной а также десятки других производителей, можно представить что будет когда снимут запрет на импорт,к этому всему возьмём европейские цены на газ когда народ стал активно топить дровами превращая страну в пустыню..
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