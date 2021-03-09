RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада зняла відповідальність
з виробників вакцин за...

Рада зняла відповідальність з виробників вакцин за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:54

Рада зняла відповідальність з виробників вакцин за...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №5247, яким знімається відповідальність з виробників вакцин від COVID-19 за наслідки щеплень. За закон проголосували 236 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада зняла відповідальність з виробників вакцин за «побічні явища».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:54

феерично
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 14.11.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:05

  ruslan42212 написав:феерично

Что именно?
У свою чергу держава зобов’язується виплатити компенсацію в разі появи якихось ускладнень.

-- ответсвенность с "каких-то" далеких Файзеров/Зэнек/Щилдов -- которые, кстати, "за бугром" находятся -- и до которых пэрэсичный фиг досудится перенесли на местное государство.
_hunter
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:23

  _hunter написав:
  ruslan42212 написав:феерично

Что именно?
У свою чергу держава зобов’язується виплатити компенсацію в разі появи якихось ускладнень.

-- ответсвенность с "каких-то" далеких Файзеров/Зэнек/Щилдов -- которые, кстати, "за бугром" находятся -- и до которых пэрэсичный фиг досудится перенесли на местное государство.

если препарат приходится применять больным,для которых это последний шанс,как когда то было с пеницилином,то может это и имеет право на применение.
но если вас прививают для профилактики и при этом обещают "что то" при "каких то "последствиях,которые наверняка надо будет еще доказать,то это как то стремно.
не кажется?
Tabak
 
Повідомлень: 348
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:42

  Tabak написав:
  _hunter написав:
  ruslan42212 написав:феерично

Что именно?
У свою чергу держава зобов’язується виплатити компенсацію в разі появи якихось ускладнень.

-- ответсвенность с "каких-то" далеких Файзеров/Зэнек/Щилдов -- которые, кстати, "за бугром" находятся -- и до которых пэрэсичный фиг досудится перенесли на местное государство.

если препарат приходится применять больным,для которых это последний шанс,как когда то было с пеницилином,то может это и имеет право на применение.
но если вас прививают для профилактики и при этом обещают "что то" при "каких то "последствиях,которые наверняка надо будет еще доказать,то это как то стремно.
не кажется?

Мы точно про один и тот же законопроект говорим?..
Тот, про который _это_ обсуждение "говорит" что за вот тем вашим "что то" при "каких то "последствиях,которые наверняка надо будет еще доказать -- "идти" нужно будет не куда-то "за границу", а к местному государству. Собственно все.
_hunter
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:00

Не кролики.
Миши, пардон, криси! (с)
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:05

Re: Рада зняла відповідальність з виробників вакцин за...

В этой стране каждый сам за себя.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10613
З нами з: 03.11.08
Подякував: 808 раз.
Подякували: 2406 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, smitht, sopkotomhu і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли в Україні знову переведуть годинник, якщо Рада не... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Вів 09 бер, 2021 07:52
113 6737
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 16:38
_hunter
Виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності...
R2 » Вів 16 бер, 2021 17:36
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 бер, 2021 17:36
Амвросий
Рада подовжила терміни установки лічильників газу для...
R2 » П'ят 05 бер, 2021 17:39
4 350
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 бер, 2021 11:10
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.