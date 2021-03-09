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Рада зняла відповідальність з виробників вакцин за...
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №5247, яким знімається відповідальність з виробників вакцин від COVID-19 за наслідки щеплень. За закон проголосували 236 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада зняла відповідальність з виробників вакцин за «побічні явища»
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 16:54
феерично
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ruslan42212
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:05
ruslan42212 написав:
феерично
Что именно?
У свою чергу держава зобов’язується виплатити компенсацію в разі появи якихось ускладнень.
-- ответсвенность с "каких-то" далеких Файзеров/Зэнек/Щилдов -- которые, кстати, "за бугром" находятся -- и до которых пэрэсичный фиг досудится перенесли на местное государство.
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_hunter
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:23
_hunter написав: ruslan42212 написав:
феерично
Что именно?
У свою чергу держава зобов’язується виплатити компенсацію в разі появи якихось ускладнень.
-- ответсвенность с "каких-то" далеких Файзеров/Зэнек/Щилдов -- которые, кстати, "за бугром" находятся -- и до которых пэрэсичный фиг досудится перенесли на местное государство.
если препарат приходится применять больным,для которых это последний шанс,как когда то было с пеницилином,то может это и имеет право на применение.
но если вас прививают для профилактики и при этом обещают "что то" при "каких то "последствиях,которые наверняка надо будет еще доказать,то это как то стремно.
не кажется?
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Tabak
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:42
Tabak написав: _hunter написав: ruslan42212 написав:
феерично
Что именно?
У свою чергу держава зобов’язується виплатити компенсацію в разі появи якихось ускладнень.
-- ответсвенность с "каких-то" далеких Файзеров/Зэнек/Щилдов -- которые, кстати, "за бугром" находятся -- и до которых пэрэсичный фиг досудится перенесли на местное государство.
если препарат приходится применять больным,для которых это последний шанс,как когда то было с пеницилином,то может это и имеет право на применение.
но если вас прививают для профилактики и при этом обещают "что то" при "каких то "последствиях,которые наверняка надо будет еще доказать,то это как то стремно.
не кажется?
Мы точно про один и тот же законопроект говорим?..
Тот, про который _это_ обсуждение "говорит" что за вот тем вашим "что то" при "каких то "последствиях,которые наверняка надо будет еще доказать -- "идти" нужно будет не куда-то "за границу", а к местному государству. Собственно все.
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_hunter
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:00
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 18:05
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