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Фрази, які повинні насторожити
в описі вакансії...

Фрази, які повинні насторожити в описі вакансії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 19:05

Фрази, які повинні насторожити в описі вакансії...

Пропонуємо до обговорення:
За описом вакансії можна розпізнати оголошення від шахраїв.

Дивися повний текст Фрази, які повинні насторожити в описі вакансії (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 19:05

Фразы которые должны насторожить при настойчивой рекламе.

Марячооок, марячооок (С) Мама не горюй.
Приватбанк, Приватбанк ... А шо Приватбанк?
Тепер це Монобанк, тобто Юніверсал банк, який робить те, що робив Приватбанк, тобто 'виводить кошти вкладників на свої фірми. А де НБУ? Де наші партнери з США та Европи? (имеется ввиду, почему не реагируют?)

-------------------------------------------


Шо з монобанком?) Не лякайте, тримаю там депозити.

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Те ж саме, що з Приватом було. Піраміда і афера. А крайніх потім не знайдуть, бо там хитріше, ніж в Коломойського було.

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Звідки інфа?

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І взагалі, який треба мати розум, щоб тримати депозити в офшорному додатку до Юніверсалбанку, який кредитує лише афельовані з господарями фірми?

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Бачив що вклади до 200 тис захищені фондом гарантування вкладів, тому не заморочувався.
Певно треба буде перекинути на, А банк, теж зручний в плані додатку.
Так інфорамація у вас звідки, що кидалово може бути?

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Якщо депозити в офшорному додатку — ніякої гарантії немає

PS Скоро будет конкретный шухер при котором накроют всех лохов.
p_a_l
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