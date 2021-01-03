За описом вакансії можна розпізнати оголошення від шахраїв.
Дивися повний текст Фрази, які повинні насторожити в описі вакансії (інфографіка).
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 19:05
Фрази, які повинні насторожити в описі вакансії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фрази, які повинні насторожити в описі вакансії (інфографіка).
Додано: П'ят 19 бер, 2021 19:05
Фразы которые должны насторожить при настойчивой рекламе.
Марячооок, марячооок (С) Мама не горюй.
Приватбанк, Приватбанк ... А шо Приватбанк?
Тепер це Монобанк, тобто Юніверсал банк, який робить те, що робив Приватбанк, тобто 'виводить кошти вкладників на свої фірми. А де НБУ? Де наші партнери з США та Европи? (имеется ввиду, почему не реагируют?)
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Шо з монобанком?) Не лякайте, тримаю там депозити.
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Те ж саме, що з Приватом було. Піраміда і афера. А крайніх потім не знайдуть, бо там хитріше, ніж в Коломойського було.
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Звідки інфа?
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І взагалі, який треба мати розум, щоб тримати депозити в офшорному додатку до Юніверсалбанку, який кредитує лише афельовані з господарями фірми?
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Бачив що вклади до 200 тис захищені фондом гарантування вкладів, тому не заморочувався.
Певно треба буде перекинути на, А банк, теж зручний в плані додатку.
Так інфорамація у вас звідки, що кидалово може бути?
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Якщо депозити в офшорному додатку — ніякої гарантії немає
PS Скоро будет конкретный шухер при котором накроют всех лохов.
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