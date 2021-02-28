Коли будівництво відбувається за технологією, дороги будуть якісними.
Дивися повний текст В «Укравтодорі» розповіли, від чого залежить довговічність українських доріг.
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Додано: П'ят 19 бер, 2021 22:40
В «Укравтодорі» розповіли, від чого залежить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Укравтодорі» розповіли, від чого залежить довговічність українських доріг.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 22:40
Сенс цього опусу один- дайте нам ще більше грошей.
По суті він просто бреше, вони неякісно роблять верхній шар і там вже будь яка основа нічого не допоможе.
Нормальний асфальт від замерзання-розмерзання не руйнується як у них. А коли порушується технологія по складу асфальтобетоннії суміші, температурі укладання та ущільнення то такий асфальт і сходить разом зі снігом, що ми маємо зараз.
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