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В «Укравтодорі» розповіли,
від чого залежить...

В «Укравтодорі» розповіли, від чого залежить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 22:40

В «Укравтодорі» розповіли, від чого залежить...

Пропонуємо до обговорення:
Коли будівництво відбувається за технологією, дороги будуть якісними.

Дивися повний текст В «Укравтодорі» розповіли, від чого залежить довговічність українських доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 22:40

Сенс цього опусу один- дайте нам ще більше грошей.
По суті він просто бреше, вони неякісно роблять верхній шар і там вже будь яка основа нічого не допоможе.
Нормальний асфальт від замерзання-розмерзання не руйнується як у них. А коли порушується технологія по складу асфальтобетоннії суміші, температурі укладання та ущільнення то такий асфальт і сходить разом зі снігом, що ми маємо зараз.
unicdima
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