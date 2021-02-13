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В яких випадках власник
нерухомості стає власником...

В яких випадках власник нерухомості стає власником...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 23:07

В яких випадках власник нерухомості стає власником...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на початку лютого затвердила «автоматичний» перехід права на земельну ділянку під об'єктом нерухомості.

Дивися повний текст В яких випадках власник нерухомості стає власником земельної ділянки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 23:07

Как то странно. Логичнее кажется наоборот. Кципил землю, автоматически становишся собствеником всего что на ней.
Igorten
 
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