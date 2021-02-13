Верховна Рада на початку лютого затвердила «автоматичний» перехід права на земельну ділянку під об'єктом нерухомості.
Дивися повний текст В яких випадках власник нерухомості стає власником земельної ділянки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 бер, 2021 23:07
В яких випадках власник нерухомості стає власником...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких випадках власник нерухомості стає власником земельної ділянки.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 23:07
Как то странно. Логичнее кажется наоборот. Кципил землю, автоматически становишся собствеником всего что на ней.
|