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Apple посилює захист
від стеження в додатках

Apple посилює захист від стеження в додатках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 03:34

Apple посилює захист від стеження в додатках

Пропонуємо до обговорення:
Apple незабаром випустить оновлення операційної системи iOS 14.5, де користувачі повинні будуть надавати дозвіл на збір додатками їхніх даних незалежно від розробника, в компанії попереджають про спроби Китаю обійти зміни.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 03:34

Facebook Inc. и другие компании, занимающиеся цифровой рекламой, опасаются, что большинство людей не будут предоставлять такие разрешения, что негативно повлияет на их доходы.


:lol:
Амвросий
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