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Apple посилює захист від стеження в додатках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 бер, 2021 03:34
Пропонуємо до обговорення:
Apple незабаром випустить оновлення операційної системи iOS 14.5, де користувачі повинні будуть надавати дозвіл на збір додатками їхніх даних незалежно від розробника, в компанії попереджають про спроби Китаю обійти зміни.
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