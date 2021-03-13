Які мобільні додатки збирають найбільшу кількість особистих даних користувачів смартфонів? На це питання вирішила відповісти pCloud.
Дивися повний текст Експерти назвали додатки, які збирають найбільше особистих даних через смартфон.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 08:02
Експерти назвали додатки, які збирають найбільше...
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Дивися повний текст Експерти назвали додатки, які збирають найбільше особистих даних через смартфон.
Додано: Суб 20 бер, 2021 08:03
На самом деле Facebook безусловный лидер. Даже если этого приложения нет на телефоне, во многие приложения встроены SDK социальной сети Facebook.
Его используют очень многие приложения — от мессенджеров вроде Viber до разных Яндекс.Навигаторов. Да в даже украинское приложение МойВодафон их засунули.
И они видят все что им надо
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