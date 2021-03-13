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Експерти назвали додатки,
які збирають найбільше...

Експерти назвали додатки, які збирають найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 08:02

Експерти назвали додатки, які збирають найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Які мобільні додатки збирають найбільшу кількість особистих даних користувачів смартфонів? На це питання вирішила відповісти pCloud.

Дивися повний текст Експерти назвали додатки, які збирають найбільше особистих даних через смартфон.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 08:03

На самом деле Facebook безусловный лидер. Даже если этого приложения нет на телефоне, во многие приложения встроены SDK социальной сети Facebook.
Его используют очень многие приложения — от мессенджеров вроде Viber до разных Яндекс.Навигаторов. Да в даже украинское приложение МойВодафон их засунули.
И они видят все что им надо https://developers.facebook.com/docs/android
EKO
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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