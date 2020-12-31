Якщо буде повний локдаун на кілька тижнів, ми побачимо гостре скорочення надходжень і ВВП.
Дивися повний текст Що станеться з курсом під час локдауну.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 08:35
Що станеться з курсом під час локдауну
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Дивися повний текст Що станеться з курсом під час локдауну.
Додано: Суб 20 бер, 2021 08:35
новое направление в экспертных прогнозах - розовое очковтирательство )
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