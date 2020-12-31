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Що станеться з курсом
під час локдауну

Що станеться з курсом під час локдауну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 08:35

Що станеться з курсом під час локдауну

Пропонуємо до обговорення:
Якщо буде повний локдаун на кілька тижнів, ми побачимо гостре скорочення надходжень і ВВП.

Дивися повний текст Що станеться з курсом під час локдауну.
R2
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новое направление в экспертных прогнозах - розовое очковтирательство )
Tamagoch
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В прошлом году пошел вниз
Investor_K
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