Річний контракт діє з 1 травня по 30 квітня наступного року.
Дивися повний текст Нові правила оплати за газ із травня (інфографіка).
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Додано: Суб 20 бер, 2021 09:41
Нові правила оплати за газ із травня (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила оплати за газ із травня (інфографіка).
Додано: Суб 20 бер, 2021 09:41
В чем смысл контракта?Летом цену менять нельзя,когда цена на газ резко падает.Но про зиму "ни пару з вуст".Значит зимой цену можно поднимать?
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