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Нові правила оплати за газ
із травня (інфографіка)

Нові правила оплати за газ із травня (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 09:41

Нові правила оплати за газ із травня (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Річний контракт діє з 1 травня по 30 квітня наступного року.

Дивися повний текст Нові правила оплати за газ із травня (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 09:41

В чем смысл контракта?Летом цену менять нельзя,когда цена на газ резко падает.Но про зиму "ни пару з вуст".Значит зимой цену можно поднимать?
sena_2008atp
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