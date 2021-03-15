Про це повідомляє агентство Reuters.
Дивися повний текст Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни у всьому світі.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 09:43
Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни у всьому...
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Дивися повний текст Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни у всьому світі.
Додано: Суб 20 бер, 2021 09:54
давно известная закономерность - когда цены на нефть падают, цены бензина на заправках у нас растут
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