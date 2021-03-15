RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на нафту продовжили падіння
через локдауни у всьому...

Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни у всьому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 09:43

Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни у всьому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство Reuters.

Дивися повний текст Ціни на нафту продовжили падіння через локдауни у всьому світі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93019
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 09:43

А на наших заправках ""стабильность."
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 09:54

давно известная закономерность - когда цены на нефть падают, цены бензина на заправках у нас растут
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 26.02.09
Подякував: 521 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд відстежуватиме ціни на продовольство
R2 » П'ят 19 бер, 2021 15:33
1 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 15:33
blueiceua
Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести...
R2 » Чет 18 бер, 2021 03:33
1 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 03:33
Амвросий
Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за... 1, 2
R2 » П'ят 12 бер, 2021 14:56
10 998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 бер, 2021 10:36
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МОТОР-БАНК (52)
20.03.2021 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.