Компанії Nissan і Mitsubishi готують електрокар для продажу в Японії менш ніж за 2 млн ієн або за $18300.
Дивися повний текст Nissan і Mitsubishi готують електромобіль за $9000 (фото).
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Додано: Суб 20 бер, 2021 10:30
Nissan і Mitsubishi готують електромобіль за $9000 (фото)
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Дивися повний текст Nissan і Mitsubishi готують електромобіль за $9000 (фото).
Додано: Суб 20 бер, 2021 10:30
18 тыс долл.. через 2-3 года не раньше, 200 км пробега.. я уже вижу этот ажиотаж
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