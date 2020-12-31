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Nissan і Mitsubishi готують
електромобіль за $9000 (фото)

Nissan і Mitsubishi готують електромобіль за $9000 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 10:30

Nissan і Mitsubishi готують електромобіль за $9000 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанії Nissan і Mitsubishi готують електрокар для продажу в Японії менш ніж за 2 млн ієн або за $18300.

Дивися повний текст Nissan і Mitsubishi готують електромобіль за $9000 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 10:30

18 тыс долл.. через 2-3 года не раньше, 200 км пробега.. я уже вижу этот ажиотаж
trololo
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