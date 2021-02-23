Про це в ефірі "Зворотного відліку" повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст 13 мільйонів працюючих повинні утримувати 11 мільйонів пенсіонерів.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 16:48
13 мільйонів працюючих повинні утримувати 11 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 13 мільйонів працюючих повинні утримувати 11 мільйонів пенсіонерів.
Додано: Суб 20 бер, 2021 16:48
Для початку необхідно прибрати із пфу всіх трутнів, які нічого не платять або платять мізерні внески. Зате гребуть з пфу лопатою - судді, прокурори, чиновники, дострокова пенсія тощо. Необхідно мати один Закон про. Загальнообовязкове пенсійне страхування для всіх громадян Украіни, прибрати будь-які так звані доплати за липові особливі заслуги.
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