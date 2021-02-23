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13 мільйонів працюючих повинні
утримувати 11 мільйонів...

13 мільйонів працюючих повинні утримувати 11 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 16:48

13 мільйонів працюючих повинні утримувати 11 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі "Зворотного відліку" повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Дивися повний текст 13 мільйонів працюючих повинні утримувати 11 мільйонів пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 16:48

Для початку необхідно прибрати із пфу всіх трутнів, які нічого не платять або платять мізерні внески. Зате гребуть з пфу лопатою - судді, прокурори, чиновники, дострокова пенсія тощо. Необхідно мати один Закон про. Загальнообовязкове пенсійне страхування для всіх громадян Украіни, прибрати будь-які так звані доплати за липові особливі заслуги.
ovsivolo
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