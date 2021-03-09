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Коли нотаріальна згода другого
з батьків на вивезення...

Коли нотаріальна згода другого з батьків на вивезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 18:52

Коли нотаріальна згода другого з батьків на вивезення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінюст.

Дивися повний текст Коли нотаріальна згода другого з батьків на вивезення дитини за кордон не потрібна.
R2
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