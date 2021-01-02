Про це заявили співробітники кіберполіції в Facebook.
Дивися повний текст Безкоштовний Wi-Fi в кафе і транспорті: як захистити свої дані.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 20:27
Безкоштовний Wi-Fi в кафе і транспорті: як захистити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовний Wi-Fi в кафе і транспорті: як захистити свої дані.
Додано: Суб 20 бер, 2021 20:27
Від себе додам - впевніться що працюєте з https а не http і по можливості краще використовуйте 4G зв'язок, благо мегабайтів оператори навішують зараз предостатньо.
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