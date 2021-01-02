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Безкоштовний Wi-Fi в кафе і
транспорті: як захистити...

Безкоштовний Wi-Fi в кафе і транспорті: як захистити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 20:27

Безкоштовний Wi-Fi в кафе і транспорті: як захистити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили співробітники кіберполіції в Facebook.

Дивися повний текст Безкоштовний Wi-Fi в кафе і транспорті: як захистити свої дані.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 20:27

Від себе додам - впевніться що працюєте з https а не http і по можливості краще використовуйте 4G зв'язок, благо мегабайтів оператори навішують зараз предостатньо.
nighthawk5
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