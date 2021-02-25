В Україні зріс імпорт різних "розчинників", які застосовуються при виготовленні палива.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 20:45
Ринок заполонив дешевий бензин
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Дивися повний текст Ринок заполонив дешевий бензин.
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