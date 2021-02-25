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Ринок заполонив
дешевий бензин

Ринок заполонив дешевий бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 20:45

Ринок заполонив дешевий бензин

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зріс імпорт різних "розчинників", які застосовуються при виготовленні палива.

Дивися повний текст Ринок заполонив дешевий бензин.
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