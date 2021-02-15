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Терміни встановлення газових
лічильників для населення...

Терміни встановлення газових лічильників для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 22:11

Терміни встановлення газових лічильників для населення...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з указом уряду до 1 січня 2021 року всі побутові споживачі повинні мати лічильники газу.

Дивися повний текст Терміни встановлення газових лічильників для населення спливають.
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