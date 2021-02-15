Згідно з указом уряду до 1 січня 2021 року всі побутові споживачі повинні мати лічильники газу.
Дивися повний текст Терміни встановлення газових лічильників для населення спливають.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 бер, 2021 22:11
Терміни встановлення газових лічильників для населення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Терміни встановлення газових лічильників для населення спливають.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|