Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня.
Дивися повний текст Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні «доброю» - опитування.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 23:19
Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні «доброю» - опитування.
Додано: Суб 20 бер, 2021 23:20
как будто возможно считать иначе, 2% - откуда эти люди вообще взялись? из какого бункера они повылазили
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