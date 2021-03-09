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Лише 2% українців вважають
економічну ситуацію в Україні...

Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 23:19

Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня.

Дивися повний текст Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні «доброю» - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 23:20

как будто возможно считать иначе, 2% - откуда эти люди вообще взялись? из какого бункера они повылазили
Juna
 
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