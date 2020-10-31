RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Audi відмовилася від розробки
двигунів внутрішнього згоряння

Audi відмовилася від розробки двигунів внутрішнього згоряння
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 09:14

Audi відмовилася від розробки двигунів внутрішнього згоряння

Пропонуємо до обговорення:
Як розповів німецькому виданню Automobilwoche глава Audi Маркус Дюсманн (Markus Duesmann), компанія зупинила всі роботи над новими двигунами внутрішнього згоряння. Це означає, що бензинових і дизельних моторів наступного покоління не буде, хоча інженери продовжать поточну модернізацію існуючих моторів.

Дивися повний текст Audi відмовилася від розробки двигунів внутрішнього згоряння.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93025
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 09:14

і втратять величезний шмат ринку, який з задоволенням заберуть конкуренти )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 10.06.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 09:40

  unicdima написав:і втратять величезний шмат ринку, який з задоволенням заберуть конкуренти )))

Чому? Є якісь данні, факти, цифри тощо?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4537
З нами з: 19.09.10
Подякував: 757 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 09:51

Васадзе вже потирає руки, буде розробляти нові двигуни до ЗАЗ)
megabrualdeath
Аватар користувача
 
Повідомлень: 600
З нами з: 09.09.15
Подякував: 117 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рейтинг двигунів, які проїдуть понад 500 тис. кілометрів
R2 » Нед 14 лют, 2021 21:37
9 719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 21:02
alex_dvornichenko
Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння 1, 2
R2 » Суб 31 жов, 2020 07:19
15 1530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 15:12
Grover
Bentley стане «дочкою» Audi
R2 » Сер 28 жов, 2020 13:37
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 13:37
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.