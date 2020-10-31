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Audi відмовилася від розробки двигунів внутрішнього згоряння
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Додано: Нед 21 бер, 2021 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Як розповів німецькому виданню Automobilwoche глава Audi Маркус Дюсманн (Markus Duesmann), компанія зупинила всі роботи над новими двигунами внутрішнього згоряння. Це означає, що бензинових і дизельних моторів наступного покоління не буде, хоча інженери продовжать поточну модернізацію існуючих моторів.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 09:14
і втратять величезний шмат ринку, який з задоволенням заберуть конкуренти )))
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unicdima
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Додано: Нед 21 бер, 2021 09:40
unicdima написав:
і втратять величезний шмат ринку, який з задоволенням заберуть конкуренти )))
Чому? Є якісь данні, факти, цифри тощо?
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Додано: Нед 21 бер, 2021 09:51
Васадзе вже потирає руки, буде розробляти нові двигуни до ЗАЗ)
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