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В Україні з 1 квітня підвищать
пенсії: формула і...

В Україні з 1 квітня підвищать пенсії: формула і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 13:02

В Україні з 1 квітня підвищать пенсії: формула і...

Пропонуємо до обговорення:
Всього виплати в квітні отримають близько 2,7 млн українців.

Дивися повний текст В Україні з 1 квітня підвищать пенсії: формула і приклади перерахунку для різних категорій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 13:02

Да сколько уже можно повышать пенсии? Сделайте раз нормальную и не морочить голову поперечными индексациями
welmexplus
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