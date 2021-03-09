Всього виплати в квітні отримають близько 2,7 млн українців.
Дивися повний текст В Україні з 1 квітня підвищать пенсії: формула і приклади перерахунку для різних категорій.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 13:02
В Україні з 1 квітня підвищать пенсії: формула і...
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Дивися повний текст В Україні з 1 квітня підвищать пенсії: формула і приклади перерахунку для різних категорій.
Додано: Нед 21 бер, 2021 13:02
Да сколько уже можно повышать пенсии? Сделайте раз нормальную и не морочить голову поперечными индексациями
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