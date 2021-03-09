Влада Китаю в п'ятницю, 12 березня, запустила ракету-носій "Чанчжен-7A Y2" з космодрому Веньчан.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 13:45
Китай запустив ракету з експериментальним супутником
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Дивися повний текст Китай запустив ракету з експериментальним супутником.
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