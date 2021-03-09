|
|
Китай запустив ракету з експериментальним супутником
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 бер, 2021 13:49
Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю в п'ятницю, 12 березня, запустила ракету-носій "Чанчжен-7A Y2" з космодрому Веньчан.
Дивися повний текст Китай запустив ракету з експериментальним супутником
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93027
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|17
|
Нед 21 бер, 2021 13:45
R2
|
|41
|3984
|
|
|1
|104
|