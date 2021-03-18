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Поліс медичного страхування має лише 6% українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 бер, 2021 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Добровільне медичне страхування в Україні мають лише 6% опитаних українців. Навіть серед людей з доходом в більш 5 тис. Грн, кількість тих, хто має поліс ДМС, становить 14%.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 14:51
Наверное условия страховки не очень выгодные, поэтому и 6%.
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yegres
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