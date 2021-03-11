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4-денний робочий тиждень на 3 роки: в Іспанії проведуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 бер, 2021 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Іспанії погодився з пропозицією лівоцентристської партії Мас Паїс провести пілотне випробування серед компаній, які висловили зацікавленість. Близько 200 приватних компаній із загальним штатом до 6000 чоловік введуть на три роки 32-годинний (4-денний) робочий тиждень.
Дивися повний текст 4-денний робочий тиждень на 3 роки: в Іспанії проведуть експеримент
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Додано: Нед 21 бер, 2021 17:04
Заробитчанам тоже?
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