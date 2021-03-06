S&P Global Ratings прогнозує курс гривні 29,5 UAH/USD на кінець 2021 року.
Дивися повний текст Агентство S&P дало прогноз курсу валют на 4 роки.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 17:36
Агентство S&P дало прогноз курсу валют на 4 роки
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Дивися повний текст Агентство S&P дало прогноз курсу валют на 4 роки.
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