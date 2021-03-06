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Агентство S&P дало прогноз
курсу валют на 4 роки

Агентство S&P дало прогноз курсу валют на 4 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 17:36

Агентство S&P дало прогноз курсу валют на 4 роки

Пропонуємо до обговорення:
S&P Global Ratings прогнозує курс гривні 29,5 UAH/USD на кінець 2021 року.

Дивися повний текст Агентство S&P дало прогноз курсу валют на 4 роки.
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