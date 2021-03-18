18,8% вважають відповідальними передусім самих себе.
Дивися повний текст Майже 70% українців чекають, що держава забезпечить їх пенсією в старості.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48
Майже 70% українців чекають, що держава забезпечить їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже 70% українців чекають, що держава забезпечить їх пенсією в старості.
Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48
а мені здавалося, що таких відсотків 90 :)
Додано: Нед 21 бер, 2021 18:58
Я до цих 70% (73%, лол) не належу.
Або я за це сам подбаю, або діти мене собі на шию посадять))
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