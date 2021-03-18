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Майже 70% українців чекають,
що держава забезпечить їх...

Майже 70% українців чекають, що держава забезпечить їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48

Майже 70% українців чекають, що держава забезпечить їх...

Пропонуємо до обговорення:
18,8% вважають відповідальними передусім самих себе.

Дивися повний текст Майже 70% українців чекають, що держава забезпечить їх пенсією в старості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48

Також 26,4% тих, хто вважає державу відповідальною за добробут пенсіонерів, хотіли б платити менше до Пенсійного фонду і заощаджувати ці гроші самостійно.

а мені здавалося, що таких відсотків 90 :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 18:58

Я до цих 70% (73%, лол) не належу.
Або я за це сам подбаю, або діти мене собі на шию посадять))
nighthawk5
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