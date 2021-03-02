RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укрзалізниця» запустить близько
30 нових літніх маршрутів

«Укрзалізниця» запустить близько 30 нових літніх маршрутів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48

«Укрзалізниця» запустить близько 30 нових літніх маршрутів

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця планує призначити не менше 30 поїздів у найпопулярніших напрямках.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» запустить близько 30 нових літніх маршрутів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93033
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48

А почему до сих пор не сделают сообщение между Лисичанском и Мариуполем с заходом поеда в Покровск ??? Ведь от автодорог осталось одно название . Поездка автотранспортом в этом направлении подобно смерти .
velya66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВС назвало дату набуття чинності нових штрафів за...
R2 » Вів 16 бер, 2021 10:18
2 271
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 бер, 2021 19:14
stanislav_ysm
Укрзалізниця у 2020 році на чверть збільшила збитки від...
R2 » Чет 11 бер, 2021 22:36
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 бер, 2021 22:36
ohranabesr
Укрзалізниця скорочує майже третину співробітників...
R2 » Вів 02 бер, 2021 19:03
3 146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 18:18
volanchik78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.