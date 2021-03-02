Укрзалізниця планує призначити не менше 30 поїздів у найпопулярніших напрямках.
Дивися повний текст «Укрзалізниця» запустить близько 30 нових літніх маршрутів.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48
«Укрзалізниця» запустить близько 30 нових літніх маршрутів
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» запустить близько 30 нових літніх маршрутів.
Додано: Нед 21 бер, 2021 18:48
А почему до сих пор не сделают сообщение между Лисичанском и Мариуполем с заходом поеда в Покровск ??? Ведь от автодорог осталось одно название . Поездка автотранспортом в этом направлении подобно смерти .
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