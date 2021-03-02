У четвер зранку курс Bitcoin практично наблизився до позначки $60 000: за добу капіталізація криптовалюти зросла до $1,101 трлн.
Дивися повний текст Капіталізація Bitcoin зросла до $1,101 трлн.
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Додано: Нед 21 бер, 2021 18:52
Капіталізація Bitcoin зросла до $1,101 трлн
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Дивися повний текст Капіталізація Bitcoin зросла до $1,101 трлн.
Додано: Нед 21 бер, 2021 18:52
Не вважаю себе прихильником криптовалют, але
>пропозиція якого штучно обмежена
їх пропозиція обмежена концепцією самого біткоїна, я б не називав це штучним обмеженням
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