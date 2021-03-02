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Капіталізація Bitcoin
зросла до $1,101 трлн

Капіталізація Bitcoin зросла до $1,101 трлн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 18:52

Капіталізація Bitcoin зросла до $1,101 трлн

Пропонуємо до обговорення:
У четвер зранку курс Bitcoin практично наблизився до позначки $60 000: за добу капіталізація криптовалюти зросла до $1,101 трлн.

Дивися повний текст Капіталізація Bitcoin зросла до $1,101 трлн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 18:52

Не вважаю себе прихильником криптовалют, але

>пропозиція якого штучно обмежена
їх пропозиція обмежена концепцією самого біткоїна, я б не називав це штучним обмеженням
nighthawk5
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