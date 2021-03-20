RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс гривні в Україні: експерт
розповів про три варіанти...

Курс гривні в Україні: експерт розповів про три варіанти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 07:49

Курс гривні в Україні: експерт розповів про три варіанти...

Пропонуємо до обговорення:
Яким буде курс долара, залежатиме від загальної ситуації у світі.

Дивися повний текст Курс гривні в Україні: експерт розповів про три варіанти сценарію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на «первинку» і «вторинку» в Україні пішли вгору
R2 » Суб 20 бер, 2021 14:59
6 537
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 бер, 2021 23:18
Игорь Алексеевич
В Україні з 1 квітня підвищать пенсії: формула і...
R2 » Нед 21 бер, 2021 13:02
2 160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 бер, 2021 15:15
Remington
Лише 2% українців вважають економічну ситуацію в Україні...
R2 » Суб 20 бер, 2021 23:19
2 278
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 бер, 2021 14:58
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.