У 2021 році оператори систем розподілу ДТЕК Мережі встановлять 122 тис. розумних лічильників в оселях клієнтів.
Дивися повний текст Українцям безкоштовно встановлять 122 тис. розумних електролічильників.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 09:32
Українцям безкоштовно встановлять 122 тис. розумних...
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Дивися повний текст Українцям безкоштовно встановлять 122 тис. розумних електролічильників.
Додано: Пон 22 бер, 2021 09:33
А ещё в этих счётчиках предусмотрено отключение нагрузки при превышении договорной мощности. А договорная мощность в старом фонде дай бог, чтобы 2 кВт была. И потом топаешь в РЭС, проект-хуект, договор. На круг получается в разы дороже умного счётчика.
Додано: Пон 22 бер, 2021 09:46
Summacut.
У нас 99% "нововведений" заточены исключительно на коррупцию.
Додано: Пон 22 бер, 2021 10:18
Ключевое слово «низкая точность учета» , а это значит, что с новыми счетчиками начисления подрастут. Договорная мощность в старом фонде 5 кВт на квартиру
Додано: Пон 22 бер, 2021 10:30
chitatel Где посмотреть? Работники электроснабжающих организаций с Вами не согласны
Додано: Пон 22 бер, 2021 10:32
summacut, как интересно - провод на кухне перегорел, а счётчик нагрузку не отключил. А там и электрочайник, и электродуховка, и стиральная машина.
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