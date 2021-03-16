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Українцям безкоштовно
встановлять 122 тис. розумних...

Українцям безкоштовно встановлять 122 тис. розумних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 09:32

Українцям безкоштовно встановлять 122 тис. розумних...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році оператори систем розподілу ДТЕК Мережі встановлять 122 тис. розумних лічильників в оселях клієнтів.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 09:33

А ещё в этих счётчиках предусмотрено отключение нагрузки при превышении договорной мощности. А договорная мощность в старом фонде дай бог, чтобы 2 кВт была. И потом топаешь в РЭС, проект-хуект, договор. На круг получается в разы дороже умного счётчика.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 09:46

Summacut.
У нас 99% "нововведений" заточены исключительно на коррупцию.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:18

Ключевое слово «низкая точность учета» , а это значит, что с новыми счетчиками начисления подрастут. Договорная мощность в старом фонде 5 кВт на квартиру
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:30

chitatel Где посмотреть? Работники электроснабжающих организаций с Вами не согласны :)
Ed_UA_rD
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:32

summacut, как интересно - провод на кухне перегорел, а счётчик нагрузку не отключил. А там и электрочайник, и электродуховка, и стиральная машина.
himikjus
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