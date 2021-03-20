Уряди п’яти держав можуть зіткнутися з різкою критикою населення через чергове підвищення цін на продукти.
Дивися повний текст Рівень цін на продукти в Україні в порівнянні з іншими країнами.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 09:40
Рівень цін на продукти в Україні в порівнянні з іншими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень цін на продукти в Україні в порівнянні з іншими країнами.
Додано: Пон 22 бер, 2021 09:40
Сухая не объективная статистика.Покажите нагрузку этих цен на заработную плату.
Додано: Пон 22 бер, 2021 10:02
интересно где такие цены нашли?
По факту 45-135 грн (1.62 - 4.87 USD):
По факту 35-70 грн (1.26 - 2.53 USD) за десяток:
По факту 30-60 грн (1.08 - 2.16 USD)
Остальное лень проверять. Те-же яблоки в супермаркете 30-40 грн. По 22 разве что с плесенью.
Додано: Пон 22 бер, 2021 10:24
Хлеб социальной группы у нас купишь конечно за 0,5 $ как и рис за 1$, но по вкусовым качествам мягко говоря печаль-тоска и покупают это люди в стесненных финансовых обстоятельствах, у нас и сливочное масло есть по 5$ за 1кг,правда оно далеко не из молока, но в наших сетях продавать можно всё что угодно судя по разнообразию даже явный фальсификат..
Додано: Пон 22 бер, 2021 10:27
хлеб социальный - есть. А рис за 1 доллар из пластика? Рис из пластика вреден для здоровья и по вкусу дрянь.
это не сливочное, а техническое пальмовое масло, оно опасно для здоровья.
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