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Рівень цін на продукти в Україні
в порівнянні з іншими...

Рівень цін на продукти в Україні в порівнянні з іншими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 09:40

Рівень цін на продукти в Україні в порівнянні з іншими...

Пропонуємо до обговорення:
Уряди п’яти держав можуть зіткнутися з різкою критикою населення через чергове підвищення цін на продукти.

Дивися повний текст Рівень цін на продукти в Україні в порівнянні з іншими країнами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 09:40

Сухая не объективная статистика.Покажите нагрузку этих цен на заработную плату.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:02

интересно где такие цены нашли?

Рис. Килограмм риса дешевле всего — на Шри-Ланке ($ 0,58), в Непале ($ 0,68) и Бангладеш ($ 0,68). Самый дорогой рис в Японии ($ 4,73), Южной Корее ($ 4,08) и США ($ 4). Украина, где килограмм риса в среднем обходится в $ 1,01, в этом списке находится на 23 позиции;


По факту 45-135 грн (1.62 - 4.87 USD):
https://rost.kh.ua/catalog/produktovaya ... y/3942496/

Яйца. Украина также входит в пятерку стран с самыми доступными ценам на яйца — $ 1,08. Самые низкие цены на дюжину куриных яиц — в Индии ($ 0,92), Пакистане ($ 0,93) и Тунисе ($ 1,02). Самые дорогие яйца в Швейцарии ($ 6,07), Ливане ($ 5,85) и Исландии ($ 5,33).


По факту 35-70 грн (1.26 - 2.53 USD) за десяток:
https://rost.kh.ua/catalog/produktovaya ... a/3355404/


Молоко. Самое дешевое молоко в Тунисе ($ 0,44), Алжире ($ 0,61) и Беларуси ($ 0,65), дороже всего — в Ливане ($ 3,55), Тайване ($ 3,31) и Гонконге ($ 3,02). Украина со средней стоимостью литра молока в $ 0,90 — на 29 месте.


По факту 30-60 грн (1.08 - 2.16 USD)
https://rost.kh.ua/catalog/produktovaya ... i/4325590/


Остальное лень проверять. Те-же яблоки в супермаркете 30-40 грн. По 22 разве что с плесенью.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:24

Хлеб социальной группы у нас купишь конечно за 0,5 $ как и рис за 1$, но по вкусовым качествам мягко говоря печаль-тоска и покупают это люди в стесненных финансовых обстоятельствах, у нас и сливочное масло есть по 5$ за 1кг,правда оно далеко не из молока, но в наших сетях продавать можно всё что угодно судя по разнообразию даже явный фальсификат..
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:27

  livs375 написав:Хлеб социальной группы у нас купишь конечно за 0,5 $ как и рис за 1$


хлеб социальный - есть. А рис за 1 доллар из пластика? Рис из пластика вреден для здоровья и по вкусу дрянь.

  livs375 написав:у нас и сливочное масло есть по 5$ за 1кг


это не сливочное, а техническое пальмовое масло, оно опасно для здоровья.
Амвросий
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