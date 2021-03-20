Ринок оренди в лютому 2021 року показав спад цін на двокімнатні та трикімнатні квартири.
Дивися повний текст Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка).
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Додано: Пон 22 бер, 2021 09:55
Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
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Дивися повний текст Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка).
Додано: Пон 22 бер, 2021 10:12
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