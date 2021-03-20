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Ціни на оренду квартир
у Києві (інфографіка)

Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 09:55

Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди в лютому 2021 року показав спад цін на двокімнатні та трикімнатні квартири.

Дивися повний текст Ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 09:56

Прям доларів? Наче більшість за гривні здає?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:12

  0mage0 написав:Прям доларів? Наче більшість за гривні здає?

для мухлежа

долларовые хотелки и желалки ушли от революции и от укрепления гривни в позапрошлом году
cohan
 
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