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Skoda представила новий
кросовер Kushaq (фото)

Skoda представила новий кросовер Kushaq (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:59

Skoda представила новий кросовер Kushaq (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Skoda розповіла про довгоочікуваний дебют свого нового компактного кросовера Kushaq.

Дивися повний текст Skoda представила новий кросовер Kushaq (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 10:59

что-то увлеклась Шкода клонами Карока...
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