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Skoda представила новий кросовер Kushaq (фото)
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Додано: Пон 22 бер, 2021 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Skoda розповіла про довгоочікуваний дебют свого нового компактного кросовера Kushaq.
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Додано: Пон 22 бер, 2021 10:59
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